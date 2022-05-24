حضر أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، أمس الثلاثاء، بدعوة خاصة من نادي إيسترن كومباني"، في إطار الترويج للسياحة المصرية.

هذه ليست الزيارة الأولى للأسطورة البرازيلية لمصر، إنما سبق أن حضر ثلاث مرات من قبل، سواء من أجل خوض مباريات على أرضها أو من أجل السياحة.

وعلى هامش الزيارة، تم تنظيم مؤتمر مصغر لرونالدينيو، للحديث عن بعض القضايا المثارة حاليًا على الساحة العالمية..

ماذا قال عن مبابي؟

كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هو حديث الساعة خلال الفترة الماضية، بعدما طالت مفاوضات تجديد عقده مع ناديه.

وبعد أشهر من التفاوض مع ريال مدريد وأحاديث عن اقترابه من الانضمام له، فاجأ كيليان الجميع قبل ثلاثة أيام، بتجديد عقده مع البي آس جي.

بسؤال رونالدينيو عن رأيه في قرار مبابي، أوضح أن ما يهمه فقط هو سعادة أصدقائه..

"أنا أفرح بفرح أصدقائي، سواء بقى مبابي في سان جيرمان أو انتقل لريال مدريد، فأنا سعيد بسعادته، الأهم هو سعادتهم".

ماذا قال عن محمد صلاح؟

المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، ملف تجديده جدلي على الساحة، إذ أن المفاوضات بدأت منذ أشهر، وحتى الآن لم يجد أي جديد.

تقارير كثيرة تتحدث عن مفاوضات ريال مدريد مع الفرعون المصري، في ظل الاختلاف حول الأمور المادية بينه وبين مسؤولي الريدز، وأخرى تؤكد بقائه، وهنا وجه رونالدينيو نصيحة لصلاح..

"السعادة الأهم، ليس من المهم المكان الذي تلعب له، المهم أن تشارك وأنت سعيد، كرة القدم هي سبب السعادة للاعب وليس المكان".

وأضاف: "صلاح من اللاعبين الذين أحب متابعتهم، كنت أتمنى محاورته بالملعب، عليه الاستمرار في الملاعب أطول مدة ممكنة، فلا شيء أفضل من لعب الكرة".

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