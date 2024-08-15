من برشلونة إلى الدرجة الثانية .. ابن رونالدينيو يبتعد عن مسار والده بصفقة جديدة!

عقده انتهى مع برشلونة خلال هذا الصيف

بعدما كان مرشحًا للسير على خطى والده الساحر رونالدينيو في برشلونة، غادر جواو مينديش النادي الكتالوني متجهًا إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزية.

مينديش قام بخوض تجربة ناجحة برشلونة في العام الماضي، ليوقع مع فريق تحت 19 سنة، بعدما عمل على صقل موهبته في أكاديمية كروزيرو للشباب، ليتنبأ البعض بأنه سيكون مثل والده ويصبح من أهم اللاعبين بالنادي الكتالوني.

ولكن صحيفة "جلوبو" البرازيلية، أكدت أن اللاعب فشل في إثبات نفسه، حيث لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول، وانتهى عقده مع النادي الذي كانت مدته 12 شهرًا فقط، ليقرر الانتقال إلى بيرنلي.

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وأشارت إلى أن اللاعب سافر إلى إنجلترا في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على انتقاله للفريق الهابط حديثًا إلى دوري "تشامبيونشيب" من الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن اللاعب شوهد وهو يحمل قميص الفريق الإنجليزي محاطًا بوكلاء أعماله، ليصبح الإعلان الرسمي عن الصفقة مجرد وقت لا أكثر.

يذكر أن مينديش يلعب كجناح بقدمه اليسرى ويتمتع بمهارات مميزة "ليست مثل والده بالتأكيد"، ولكن لا تزال أمامه الفرصة لتعويض تجربته الفاشلة في برشلونة.