رونالدينيو: أخي ميسي يمكنه اللعب حتى سن الخمسين!

علاقة صداقة قوية تجمع بين ميسي ورونالدينيو

يرى النجم البرازيلي رونالدينيو، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يُمكنه لعب كرة القدم حتى سن الـ50 عامًا، متحدثًا عن علاقته به.

ميسي ورونالدينيو تزاملا في صفوف برشلونة الإسباني، قبل رحيل الأخير إلى ميلان الإيطالي في صيف 2008.

وقال رونالدينيو خلال تصريحات عبر برنامج "تيلي فوت" التلفزيوني: "ميسي بالنسبة لي هو أخ صغير وصديق رائع، يمكنه لعب كرة القدم لفترة طويلة".

وواصل أسطورة البرازيل حديثه عن النجم الأرجنتيني قائلًا: "إذا أراد ميسي يمكنه لعب كرة القدم حتى يبلغ 50 عامًا".

ميسي صاحب الـ35 عامًا، الذي نجح في التتويج مؤخرًا مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022، يلقى اهتمامًا من جانب نادي الهلال السعودي، من أجل ضمه في صيف 2023.