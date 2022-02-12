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كريستيانو رونالدو

رونالدو يوضح سبب إشارته للاعب كوريا!

هدى عزيز
9:50 م غرينتش+2 2‏/12‏/2022
Ronaldo Silva South Korea 2022 World Cup
لمن كان يشير رونالدو بالصمت؟

ظهر كريستيانو رونالدو غاضبًا بشدة أثناء تبديله في مواجهة البرتغال وكوريا الجنوبية بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا ظهر وهو يشير بالصمت لأحد الأشخاص أثناء خروجه من الملعب متجهًا إلى دكة البدلاء، حيث فسر البعض أن الإشارة كانت موجهة إلى المدير الفني للبرتغال فرناندو سانتوس.

وأوضح رونالدو أن غضبه لم يكن من المدرب حيث صرح: "ما حدث هو أنه قبل التغيير، كان أحد لاعبي كوريا الجنوبية يطلب مني الخروج بسرعة وقلت له أن يصمت لأنه ليس لديه سلطة علي، وليس عليه أن يقول أي شيء".

نجم مانشستر يونايتد السابق شارك أساسيًا قبل أن يغادر في الدقيقة 66 عندما كنت تشير النتيجة للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام كوريا الجنوبية، ليتأهلا سويًا إلى دور ثمن النهائي من المونديال.

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