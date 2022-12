رونالدو يوضح سبب إشارته للاعب كوريا!

ظهر كريستيانو رونالدو غاضبًا بشدة أثناء تبديله في مواجهة البرتغال وكوريا الجنوبية بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا ظهر وهو يشير بالصمت لأحد الأشخاص أثناء خروجه من الملعب متجهًا إلى دكة البدلاء، حيث فسر البعض أن الإشارة كانت موجهة إلى المدير الفني للبرتغال فرناندو سانتوس.

وأوضح رونالدو أن غضبه لم يكن من المدرب حيث صرح: "ما حدث هو أنه قبل التغيير، كان أحد لاعبي كوريا الجنوبية يطلب مني الخروج بسرعة وقلت له أن يصمت لأنه ليس لديه سلطة علي، وليس عليه أن يقول أي شيء".

😠 Cristiano Ronaldo aclara que su enfado no fue con Fernando Santos:



🗨️ "Lo que ocurrió fue que, antes del cambio, un jugador de ellos me estaba diciendo que saliera rápido. Y le dije que se callara, porque no tiene ninguna autoridad, no tiene que decir nada". pic.twitter.com/ZEJ5YAPKJM