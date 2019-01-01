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دوري أبطال أوروبا

رونالدو يواصل سيادته على ربع نهائي الأبطال

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أياكس لا يزال ضمن ضحاياه المفضلين..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

هدف تقدم به كريستيانو رونالدو لصالح يوفنتوس على حساب أياكس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان له الكثير من المعاني الرقمية.

هذا الهدف كان يعني أن رونالدو نجح بالتسجيل في آخر 7 مرات لعب بها الدور ربع النهائي، بواقع 13 هدفاً حتى الآن، منهما 2 مع يوفنتوس بواقع واحد في الذهاب والثاني في الإياب.

 

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أيضاً رفع هذا الهدف حصيلة أهداف صاروخ ماديرا في شباك أياكس إلى 9، ليصبح ثاني أكثر نادي سجل في مرماه في دوري الأبطال، بعد يوفنتوس نفسه.

 

المباراة لا تزال جارية بالتعادل الإيجابي، بعد نجاح فان دي بيك في تسجيل هدف لأياكس في الدقيقة 34 بعد تمريرة من المغربي حكيم زياش.

يذكر أن النتيجة القائمة حالياً هي نفس نتيجة مباراة الذهاب في هولندا.

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