رونالدو يواصل سيادته على ربع نهائي الأبطال

هدف تقدم به كريستيانو رونالدو لصالح يوفنتوس على حساب أياكس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان له الكثير من المعاني الرقمية.

هذا الهدف كان يعني أن رونالدو نجح بالتسجيل في آخر 7 مرات لعب بها الدور ربع النهائي، بواقع 13 هدفاً حتى الآن، منهما 2 مع يوفنتوس بواقع واحد في الذهاب والثاني في الإياب.

7 - #CristianoRonaldo has scored in each of his last seven Quarter Finals games played (13 goals). Clamorous. #UCL #ChampionsLeague #JuventusAjax

أيضاً رفع هذا الهدف حصيلة أهداف صاروخ ماديرا في شباك أياكس إلى 9، ليصبح ثاني أكثر نادي سجل في مرماه في دوري الأبطال، بعد يوفنتوس نفسه.

9 - @Cristiano Ronaldo has scored nine goals against in Champions League; the only team he has scored more in the competition is (10). 🤨. pic.twitter.com/urJmIQ0lr6