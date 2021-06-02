رونالدو يكشف عن هدفه المفضل واللقب الأهم في مسيرته

32 بطولة و777 هدف فأيهما الأفضل بالنسبة لكريستيانو رونالدو؟

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عن اللقب الأهم له في مسيرته الكروية كما تحدث عن هدفه المفضل أيضًا.

رونالدو هو واحد من أنجح اللاعبين على مر التاريخ حيث فاز بـ32 بطولة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس مع فوزه بخمس كرات ذهبية.

قائد البرتغال فاز مع منتخب بلاده بلقب يورو 2016 إلى جانب دوري الأمم الأوروبية 2019.

ماذا قال رونالدو؟

رونالدو قال في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي كسفير رسمي لـ"لايف سكور": "بداية يورو 2016 كانت جيدة لي ولكني كنت حزينًا بسبب إصابتي في النهائي أمام فرنسا".

قائد البرتغال أضاف: "مع نهاية المباراة كنت أبكي من السعادة، لقد عِشت ثلاثة مشاعر مختلفة خلال المباراة ولكن شعور نهاية المباراة كان لا يصدق، إنه غالبًا اللقب الأهم الذي فُزت به في مسيرتي".

رونالدو تابع عن هدف قيادة البرتغال مجددًا للفوز باليورو هذا الصيف: "لقد كان الأمر عاطفياً للغاية وقتها، الفوز بها مرة أخرى سيكون أمرًا لا يصدق. وبالطبع هذا هو هدفنا من البطولة، لدينا فريق جيد ولكن نعلم أن هناك عديد الفرق القوية أيضًا".

الهدف الأكثر قيمة لرونالدو

رونالدو اختار هدفه المفضل من أصل 777 هدف سجلها معترفًا بأنه لا يمكنه التعاضي عن هدفه الشهير في يوفنتوس ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

رونالدو قال: "كما تعلم لقد سجلت 777 هدفًا، من سوء الحظ ولكن للأسف يجب ان أذكر بأن هدفي المفضل سجلته أمام فريقي الحالي يوفنتوس وأمام صديقي العزيزي جانلويجي بوفون. يمكنني ان أقول أنه الهدف الأفضل والمفضل لي طوال مسيرتي".

ماذا قدم رونالدو ليوفنتوس في 2021/2020؟

رونالدو قدم موسم جيد مع يوفنتوس مسجلًا 36 هدفًا في 44 مباراة في كل المسابقات.

29 هدفًا منها كانوا في الدوري الإيطاالي ليفوز بجائزة الهدف كما أضاف لقب كأس كوبا إيطاليا لحائط بطولاته مع لقب ثانٍ في كأس السوبر.

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