رونالدو يكشف عن رأيه في مبابي وهالاند ويؤكد: أريد أن أبقى في تاريخ الكرة!

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يتحدث عن الثنائي إرلينج هالاند وكيليان مبابي وعن رغبته في البقاء في تاريخ كرة القدم.

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالثنائي إرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رونالدو، وأكد خلالها على رغبته أن يبقى خالدًا في تاريخ كرة القدم العالمية.

ما الذي قاله رونالدو عن مبابي وهالاند؟

قال رونالدو: "من الصعب أن أختار لاعب واحد فقط ليكون الأفضل، لكنني أعتقد أنه من المثير أن نرى الجيل الجديد من اللاعبين مثل هالاند ومبابي يقدمون تلك المستويات".

وأضاف: "بعض اللاعبين يمكنهم أن يقدموا مستويات طيبة لموسم أو موسمين، لكن هؤلاء العظماء فعلًا هم من يقوموا بذلك موسم بعد موسم".

ما الذي قاله رونالدو عن نفسه؟

وأردف: "تقديم تلك المستويات ليس سهلًا على الإطلاق، فهو يتطلب الكثير من العمل الشاق، ونوع خاص من الإلتزام".

وأنهى كلماته: "أتمنى أن يتم تذكري كواحد من أعظم اللاعبين، وواحد من هؤلاء الذين عملوا بكل ما لديهم من قوة من أجل مساعدة فريقهم، وأن أكون جزءًا من تاريخ كرة القدم".

وكان كان قد أصبح لتوه أسرع لاعب يصل للهدف رقم 100 في تاريخ يوفنتوس، ليستمر في تحطيم الأرقام القياسية في كل فريق لعب له.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد سبق له أن تجاوز الـ 100 هدف من قبل سواء في صفوف ريال مدريد أو مانشستر يونايتد بسرعة كبيرة.