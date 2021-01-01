رونالدو يكسر حجر كورونا للاحتفال بعيد ميلاد جورجينا!

الواقعة ليست الأولى للنجم البرتغالي

أثار نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الجدل في إيطاليا بسبب كسره لبروتوكول فيروس كورونا وحالة الحجر الصحي في البلاد للاحتفال بعيد ميلاد صديقته.

إيطاليا تم تقسيمها إلى مناطق حسب درجة انتشار فيروس كورونا وعدد الحالات، وتم حظر الحركة بين تلك المناطق وتشديد الإجراءات الوقائية.

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واستغل رونالدو استبعاده من مواجهة يوفنتوس أمام سبال الأربعاء لحساب كأس إيطاليا للاحتفال بعيد ميلاد جورجينا رودريجيز.

ووصل اللاعب وصديقته متخفيان إلى منتجع تزلج في فالي دا أوستا، وتم الكشف عن الأمر بعد نشر فيديو لهما في المنتجع من قبل أحد الأشخاص تم حذفه بعدها مباشرة بحسب "لا ستامبا".

وأضاف التقرير أن الثنائي قاما بالتزلج على الجليد في المنطقة التي من المفترض أنه تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا ومحاولة الحد من انتشاره.

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وأفاد التقارير في "لا ستامبا" أن من المتوقع أن يتم عقاب اللاعب لخرقه الحظر وتنقله بين مقاطعة بييمونتي التي تقع بها تورينو، وفالي دي أوستا، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يكسر بها القوانين.

وفاز يوفنتوس برباعية نظيفة على سبال لحساب كأس إيطاليا ومنافسات ربع النهائي، ليضرب موعداً مع إنتر في نصف النهائي الشهر المقبل.