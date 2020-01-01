رونالدو يكتب التاريخ مع البرتغال ويقترب من إنجاز أسطوري على صعيد المنتخبات

أرقام عظيمة..

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين رائعين لمنتخب بلاده، البرتغال، في شباك السويد، وذلك في المباراة المقامة بينهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

هدف الدون الأول الذي أتى قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، سُجل بصورة أكثر من رائعة من خلال ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء ذكرت الجميع بركلات رونالدو الخالدة مع مانشستر يونايتد.

لكن هذا الهدف له أهمية وقيمة خاصة للغاية، حيث أنه الهدف رقم 100 على الصعيد الدولي مع منتخب البرتغال في كافة المنافسات، ليواصل بذلك تربعه على عرش الهداف التاريخي لبلاده.

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وفي الشوط الثاني أحرز رونالدو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 72، ليصل إجمالي أهدافه الدولية إلى 101 هدفًا ويصبح على بعد 8 أهداف فقط من معادلة رقم علي دائي، الهداف التاريخي للمنتخبات عبر التاريخ، والذي أحرز 109 هدفًا بقميص منتخب إيران.

كما أصبح إجمالي ما سجله رونالدو في مسيرته سواءً مع الأندية أو المنتخبات 737 هدفًا.

ولم يعش صاحب الـ35 عامًا أفضل مواسمه مع يوفنتوس بالموسم المنقضي، حيث اكتفى بتحقيق لقب الدوري الإيطالي مع فشله في تحقيق الحلم الأكبر بالتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد الخروج على يد ليون في دور الـ16.

الجدير بالذكر أن رونالدو لم يشارك في مباراة البرتغال الماضية أمام كرواتيا بسبب لسعة نحلة أدت إلى تورم في قدمه، غير أنه عاد أمام السويد اليوم ليقدم لوحة فنية رائعة بهدفيه بشباك الحارس أولسن.