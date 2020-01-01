رونالدو يقرب نجم ريال مدريد من يوفنتوس

هل تحدث الصفقة؟

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس دخل على ركب المهتمين بالحصول على خدمات ألفارو أودريوزولا، الظهير الأيمن لريال مدريد والمُعار إلى بايرن ميونخ منذ يناير الماضي.

أودريوزولا لم ينجح في إقناع زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينجي، بقدراته وظلّ حبيسًا لدكة البدلاء على مدار الدور الأول، لينتقل إلى بايرن طمعًا في كسب بعض الدقائق، غير أن الوضع لم يتغير كثيرًا.

شارك الدولي الإسباني فقط في مباراتين بالقميص البافاري، ولا توجد نية لدى إدارة كارل هاينز رومينيجه لشرائه أو تمديد إعارته، فأيضًا المدرب هانزي فليك لم يقتنع به ويُفضِّل بنيامين بافارد عليه في الجبهة اليُمنى.

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وبحسب تقارير "كالتشيو ميركاتو" فإن إدارة البيانكونيري تضع أودريوزولا كخيار مقترح في الميركاتو المقبل لدعم الجبهة اليُمنى في ظل الأداء المتواضع الذي يظهر به دانيلو واقتراب رحيل ماتيا دي تشيليو.

صاحب الـ24 عامًا عامًا يمتلك اهتمامًا خاصًا من مدربه الأسبق ومكتشفه، جولين لوبيتيجي، في إشبيلية، إلى جانب اهتمام ناديه السابق ريال سوسيداد به، مع بروز أنباء عن عزم أتلتيك بلباو الظفر به أيضًا.

بشكلٍ عام، تتضاءل حظوظ أودريوزولا في البقاء بسانتياجو برنابيو أو حتى خروجه لإعارة مرة أخرى، فالنادي الملكي حسم أمره بعودة أشرف حكيمي ليكون رفقة داني كارفخال في الجبهة اليُمنى وبالتالي فلا حاجة للاعب البافاري الحالي.

يذكر أن يوفنتوس قد ارتبط أيضًا بالحصول على خدمات نيلسون سيميدو، ظهير برشلونة ، في إطار الصفقة التبادلية المتوقعة بين الناديين والتي تنقل ميراليم بيانيتش إلى كامب نو.