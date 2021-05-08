"رونالدو يعيش من أجل إحراز الأهداف فقط"

إشادة ضخمة حتى من الخصوم..

على الرغم من الموسم السيئ الذي يعيشه كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، إلا أن ذلك لم يمنع منافسه سيمون كيير، لاعب ميلان، الإشادة الضخمة به.

وكان يوفنتوس قد فشل للمرة الأولى منذ عشر سنوات في التتويج بدرع الدوري الإيطالي، كما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد بورتو.

مستقبل الدولي البرتغالي في أليانز ستاديوم لا يزال مجهولًا، ويستعد يوفنتوس لمواجهة ميلان هذا الأسبوع وسيكون كيير في مهمة خاصة أمام رونالدو.

كيير في حديث لشبكة سكاي سبورتس قال "لطالما كان من دواعي سروري أن ألعب ضده، يمتد الأمر إلى أكثر من 11 أو 12 عامًا".

كما أضاف "لقد تغير كثيرًا مقارنة بما كان عليه من قبل، لكنه كان دائمًا بطلاً وليس هناك حاجة لمناقشة هذا الأمر".

وتابع "إنه يعيش من أجل الأهداف، يمكنه أن يقدم أداءً أقل من المتوقع في مباراة مثلًا ولكن إذا كانت هناك كرة في الدقيقة 90 فإنه سيفعل كل شيء لتسجيلها".

وأتم "إنه متواجد دائمًا طوال المباراة، ولهذا السبب كان دائمًا في صدارة كرة القدم خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية".

الجدير بالذكر أن رونالدو سجل هذا الموسم 27 هدفًا على صعيد الدوري الإيطالي جعلته هدافًا لجنة كرة القدم بفارق 5 أهداف عن أقرب الملاحقين روميلو لوكاكو.