رونالدو يعلن وفاة مولوده ونجاة الفتاة: سنحبك للأبد!

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق مانشستر يونايتد عن وفاة مولوده الجديدة خلال مرحلة الولادة التي وقعت مساء الإثنين.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره كريستيانو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ووقع عليه في النهاية مع صديقته جورجينا رودريجيز.

وكتب رونالدو: "بحزن شديد يجب أن نعلن أن طفلنا الوليد قد رحل عن عالمنا، هذا هو الألم الأكبر الذي قد يشعر به الوالدين".

وأضاف: "فقط ولادة طفلتنا ونجاتها تمنحنا القوة للمرور من تلك اللحظات ببعض الأمل والسعادة".

وأردف: "نريد أن نشكر كل الأطباء والممرضات لكل الاهتمام الذي منحونا إياه وخبرتهم الكبيرة".

وأكمل: "نحن نشعر بالدمار بعد تلك الخسارة، وبكل لطف نطلب منكم بعض الخصوصية في تلك الأوقات الصعبة، أما بالنسبة لك يا مولودي العزيز وملاكي، فسنحبك للأبد".

جدير بالذكر أن رونالدو يتحضر لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء، ولا يوجد أنباء عن موقفه من المشاركة في اللقاء.