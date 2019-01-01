رونالدو يعطي الإذن لإدارة يوفنتوس للتفاوض حول بوجبا

الصفقة أقرب الآن..

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، قد أبدى موافقته بصورة رسمية على قدوم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، إلى صفوف البيانكونيري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان بوجبا قد أعلن على الملأ في الصيف الماضي عزمه خوض تجربة جديدة في كرة القدم والرحيل عن ملعب الأولد ترافورد، وكان ريال مدريد هو أبرز وأكبر المهتمين بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي.

لكن رفض إدارة إد وودوارد أن تتخلى عن بوجبا وقف حائلًا أمام إتمام الصفقة، وجعل اللاعب يبقى في فريقه، إلا أن الإصابات قد داهمته هذا الموسم وحرمته من المشاركة في أغلب مباريات كتيبة أولي جونار سولشاير، فخاض 5 مباريات هذا الموسم بقميص الشياطين الحمر.

ومؤخرًا، بدأت تبرز أنباء عن اهتمام من يوفنتوس بلاعبه السابق، غير أن تقارير من صحيفة "مترو" قد أكدت أن الأمر أخذ منحنيات أكثر تقدمًا، وأصبح التعاقد مع بوجبا هو هدف اليوفي الأول في المرحلة القادمة.

يوفنتوس لديه أزمة واضحة في منتصف الملعب حتى لو أدّعى المدرب ماوريسيو س اري غير ذلك، فبليس ماتويدي وسامي خضيره يُعانيان من تقدم السن وتواضع المستوى، وبيتناكور في طريقه للمغادرة، ليكون ميراليم بيانيتش وحيدًا في أعقاب رحيل إيمري تشان المتوقع في الشتاء أيضًا.

وسيكون بوجبا بذلك هو التدعيم الأفضل على الإطلاق لمنتصف الملعب، وتجربة اللاعب داخل فريق مدينة تورينو السابقة كانت أقل ما توصف بالبارزة، مما جعل الإدارة تبيعه بعد ذلك بمبلغ وصل إلى 100 مليون يورو حينها.

في الوقت نفسه، فإن البعض قد قللّ من احتمالية عودة بوجبا نتيجة لوجود رونالدو وعدم رغبة الأخير في أن يتواجد أحد يُنازعه النجومية، غير أن مترو أكدت أن الدون البرتغالي أبلغ الإدارة موافقته على الصفقة.

يذكر أن بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا قد انضم إلى اليوفي في 2011 بدون مقابل بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، وقد قاد كتيبة ماسيميليانو أليجري للوصول إلى دوري أبطال أوروبا، مع تحقيقه لعدد كبير من بطولات السيري آ وكأس إيطاليا.