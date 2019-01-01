رونالدو يطالب يوفنتوس بضم جواو فيلكس من بنفيكا

تقارير صحفية برتغالية تؤكد وجود رغبة من يوفنتوس بضم اللاعب الشاب جواو فيلكس من صفوف بنفيكا بناءًا على طلب من رونالدو.

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كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي الشاب جواو فيلكس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أبولا" والتي أكدت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو من رشح مواطنه للانضمام لصفوف البيانكونيري.

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وذكرت الصحيفة أن كريستيانو يسعى للاستمرار مع يوفنتوس خلال السنوات المقبلة، لكنه يريد بناء فريقًا يساعده على العودة لأفضل مستوياته والحصول على المزيد من الألقاب مع السيدة العجوز.

ويعد جواو فيلكس واحدًا من أهم المواهب المتواجدة على ساحة كرة القدم العالمية بالوقت الحالي، ولفت أنظار العديد من كبار أوروبا بالفعل.

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ويسعى كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب، وذكرت عدة تقارير أن الفريق الإنجليزي مستعد لكسر الشرط الجزائي في عقده.

جدير بالذكر أن اللاعب الشاب لديه عقدًا مع فريق بنفيكا يسمح له بالرحيل فورًا حال دفع 120 مليون يورو.