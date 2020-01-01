رونالدو يسجل الهدف رقم 100 دوليًا له ويقترب من إنجاز تاريخي

أرقام عظيمة..

أحرز كريستيانو رونالدو هدفًا رائعًا لمنتخب بلاده، البرتغال، في شباك السويد، وذلك في المباراة المقامة بينهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

هدف الدون الذي أتى قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، سُجل بصورة أكثر من رائعة من خلال ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء ذكرت الجميع بركلات رونالدو الخالدة مع مانشستر يونايتد.

لكن هذا الهدف له أهمية وقيمة خاصة للغاية، حيث أنه الهدف رقم 100 على الصعيد الدولي مع منتخب البرتغال في كافة المنافسات، ليواصل بذلك تربعه على عرش الهداف التاريخي لبلاده.

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من جهة أخرى، فأصبح ما يفصل رونالدو عن أن يكون الهداف التاريخي للمنتخبات بشكل عام 9 أهداف فقط، وهو الفارق بينه وبين علي دائي، مهاجم منتخب إيران الشهير الذي أحرز 109 هدفًا مع بلاده.

كما أصبح إجمالي ما سجله رونالدو في مسيرته سواءً مع الأندية أو المنتخبات 736 هدفًا.

ولم يعش صاحب الـ35 عامًا أفضل مواسمه مع يوفنتوس بالموسم المنقضي، حيث اكتفى بتحقيق لقب الدوري الإيطالي مع فشله في تحقيق الحلم الأكبر بالتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد الخروج على يد ليون في دور الـ16.

الجدير بالذكر أن رونالدو لم يشارك في مباراة البرتغال الماضية أمام كرواتيا بسبب لسعة نحلة أدت إلى تورم في قدمه، غير أنه عاد أمام السويد اليوم ليقدم لوحة فنية رائعة في هدفه بشباك الحارس أولسن.