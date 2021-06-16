رونالدو يزيح زجاجة.. والشركة الراعية تخسر مليارات

كريستيانو يضرب شركة راعية لليورو في مقتل

تراجعت أسهم شركة مشروبات غازية راعية لليورو، يوم الثلاثاء، بسبب التصرف الذي قام به النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم المنتخب البرتغالي.

ماذا حدث؟

في المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده، يوم الاثنين، قبل ملاقاة المجر ضمن الجولة الأولى لمنافسات "يورو 2020"، قام البرتغالي كريستيانو رونالدو بإبعاد زجاجتين من المشروبات الغازية من أمامه.

ثم أخذ زجاجة ماء وأشار للكاميرات إنه يشرب الماء فقط.

كيف خسرت الشركة المليارات؟

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقرير يوضح كيف خسرت تلك الشركة الراعية 4 مليارات: "هذا التصرف كان له تأثير سلبي كبير على العلامة التجارية، ومن خلال مراقبة تطور الأسهم وسعر الشركة الراعية، إذ تم افتتاح سوق الأوراق المالية في الساعة 3 مساء في أوروبا، وفي ذلك الوقت كانت حصة الشركة قريبة من 56.10 دولار، وبعد 30 دقيقة، عندما دخل رونالدو والمدرب فرناندو سانتوس إلى قاعة المؤتمر الصحفي، تراجعت إلى 55.22 دولار للسهم".



وأضاف التقرير: "تسببت لفتة رونالدو في انخفاض حاد بنسبة 1.6% للشركة في سوق الأسهم، ومن الناحية الاقتصادية، تحولت الشركة من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، وبلغ إجمالي الخسائر 4 مليارات دولار".

اقرأ أيضًا:

إعجاز رونالدو ومبابي لا يمرر لأحد .. ردود أفعال اليوم الخامس ليورو 2020

ريال مدريد وبرشلونة وليفربول .. قمصان الفرق لموسم 2021-2022

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟