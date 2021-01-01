رونالدو يدعم فاتي ويثير جماهير يوفنتوس بمبابي وهالاند

جدل جديد بسبب إنستجرام رونالدو

قام النجم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس كريستيانو رونالدو بنشر مقاطع لاحتفالات كيليان مبابي وإرلينج هالاند كما قام بدعم أنسو فاتي لاعب برشلونة في فترة إصابته وتدريباته لاستعادة لياقته.

جاء ذلك في إطار حملة دعائية لشركة نايكي، والتي شارك فيها عدد كبير من النجوم واللاعبين المتعاقدين مع تلك الشركة التي تعد واحدة من أبرز شركات إنتاج الملابس الرياضية في العالم.

رونالدو أعاد نشر تلك المقاطع القصيرة عبر الحالة اليومية لحسابه الشخصي على أنستجرام، وبالطبع أثار ذلك الكثير من الجدل لأنه جاء في ظروف غير مستقرة.

ومنذ الخروج الأوروبي بدأت شائعات الرحيل تحاوط رونالدو في ظل سوء أوضاعه رفقة يوفنتوس، حيث لم يحقق ما كان يأمل فيه قبل أن يبدأ التجربة في صيف العام 2018.

ولذلك، بدأت بعض الجماهير التي لم تلاحظ أن الأمر كله عبارة عن حملة لشركة نايكي يشارك فيها رونالدو ومبابي وهالاند وليروي ساني وأنسو فاتي وآخرون في التكهن حول المستقبل.

جماهير يوفنتوس تفاءلت بشأن احتمالية دخول السيدة العجوز في الصراع حول مبابي وهالاند وجماهير ريال مدريد استغربت من دعم رونالدو لأنسو فاتي نجم برشلونة، النادي الذي فكّرت جماهيره بالطبع في احتمالية ضمه كما قيل في الصيف الماضي.

كل ذلك يقتصر بالطبع عند مجموعة من المشجعين، وسيلعب وكلاء جميع اللاعبين المذكورين في إشعال الأمور أكثر خلال الأيام المقبلة، كونهم متخصصين بامتياز في مثل هذه الألاعيب على مر السنوات الماضية.

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يذكر أن هناك تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، أبرزها تلك التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد.