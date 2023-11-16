رونالدو يتحدى الحظ ويتفوق عليه .. الأفضل لا يعرف الاستسلام أمام ليشتنشتاين!

رونالدو يتغلب على الحظ أمام ليشتنشتاين...

نجح المنتخب البرتغالي، في الفوز على ليشتنشتاين، بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، ليواصل تربعه على صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة.

وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو رونالدو، بشكل أساسي منذ البداية، حتى خروجه في الدقيقة 67، بعدما قاد سفينة منتخب البحارة إلى بر الأمان وضمن النقاط الثلاث.

ماذا قدم رونالدو أمام ليشتنشتاين؟

رونالدو يتحدى الحظ ويتفوق عليه

لا يستطيع أحد إنكار حقيقة أن رونالدو، واحد من أفضل اللاعبين على مر تاريخ كرة القدم، بإصراره وتفوقه وروحة التنافسية العالية، حتى لو كلف الأمر أن ينافس صاروخ ماديرا الحظ كما فعل في مباراة اليوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالرغم من تأهل البرتغال رسميًا، إلى يورو 2024 إلا أن منتخب البحارة بقيادة رونالدو، كان يهدف من الدقيقة الأولى إلى الخروج بنقاط المباراة كاملة، وبالفعل حاول لاعبو المنتخب البرتغالي، تهديد مرمى ليشتنشتاين في أكثر من مرة وكان لصاروخ ماديرا نصيب الأسد في تهديد المرمى خاصة في الشوط الأول.

كما ذكرنا سابقًا رونالدو، في شوط المباراة الأول كان يواجه الحظ ودفاع ليشتنشتاين، وكان من أخطر اللاعبين في الملعب، وفي الشوط الأول كان أن يستغل عرضية وقابلها بـ "دابل كيك" ولكن الكرة تمر بجوار قدمه بقليل لتمر بسلام على أصحاب الأرض، وقبل نهاية الشوط الأول سدد رونالدو تسديدة قوية، تصدى لها الحارس بصعوبة ومنعها من دخول الشباك في اللحظات الأخيرة.

وكلل رونالدو، جهوده بهدف بماركة مسجله لصاروخ مايرا في مطلع الشوط الثاني، استغل رونالدو بينية مميزة وسدد تسديدة يسارية قوية سكنت الشباك، لينفذ مهمته في المباراة بنجاح ويواصل مع منتخب بلاده حصد العلامة الكاملة في التصفيات.

صاروخ ماديرا لا يمل من كتابة التاريخ

بين رونالدو، وتحطيم الأرقام القياسية قصة حب لا تنتهي، فالأسطورة البرتغالية منذ بداية مسيرته وهو يعشق التحديات وتحطيم الأرقام القياسية، حتى مع وصوله إلى سن الـ 38 عامًا مازال يمارس هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية.

فبعد هدف رونالدو اليوم، وصل صاروخ ماديرا إلى هدفه الدولي العاشر له في عام 2023، لتصبح هذه هي المرة السادسة التي يسجل فيها رونالدو عشرة أهداف أو أكثر في عام ميلادي واحد، كما أنه أول لاعب يتخطى عمره 38 عامًا ويسجل 10 أهداف مع منتخب بلاده في عام واحد.

وابتعد رونالدو بصدارة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية، بعد وصوله إلى الهدف رقم 128 له في كافة مشاركاته مع منتخب البرتغال.