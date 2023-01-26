رونالدو والنصر يحطمان الأرقام القياسية في فرنسا!

انتقال رونالدو إلى النصر يجذب بالفعل الكثير من الاهتمام والمشاهدات للدوري السعودي.

Shahid

جاء انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي ليجذب الكثير من الأنظار إلى مباريات "العالمي" في الآونة الأخيرة.

رونالدو خاض مباراته الأولى بقميص النصر حين شارك أمام الاتفاق في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 14 من دوري روشن السعودي 2022-23.

ومع طلب العديد من القنوات العالمية الحصول على حقوق بث مباريات النصر بعد انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي، يبدو أن الأمر لن يقتصر فقط على القنوات.

حساب شبكة "RMC Sports" الفرنسية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كشف أن بث مباراة النصر الذي قامت به قناة النادي على موقع "تويتش" لمقاطع الفيديو، قد سجل رقمًا تاريخيًا في المشاهدات.

الحساب أكد أن المباراة قد جذبت أكثر من 100 ألف مشاهد فريد، من أجل إلقاء نظرة على مباراة رونالدو الأولى مع النصر، وهو رقم تاريخي من المشاهدات لأي مقطع فيديو قامت به القناة.

Shahid