رونالدو: واثق من تجاوز ليون والأبطال أكثر صعوبة من السابق

رونالدو واثق من تأهل يوفنتوس للدور القادم من أبطال أوروبا

شدد كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس على ثقته في قدرة فريقه على تخطى ليون والتأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس من ليون، يوم الأربعاء الماضي بهدف دون رد، في إطار ذهاب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات خاصة لشبكة سكاي سبورت: "هذه أشياء طبيعية ويمكن أن تحدث، وبالطبع نحن لسنا سعداء وغاضبون من النتيجة".

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وواصل: "ولكن جميع مباريات البطولة معروف أنها تكون صعبة، ومباراة العودة على أرضنا واثقون أننا سنتفوق فيها ولكن الأولوية الآن للمباراة القادمة في الدوري"

ويستعد يوفنتوس لمواجهة إنتر، مساء الأحد في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي..

رونالدو أمام إنتر بين التفوق والسجل التهديفي السيئ

وتابع: "نتمنى أن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، أنا مقتنع أننا سنتخطى يوفنتوس، نحن مرتاحون ومركزون خاصة أن دوري الأبطال أصعب الآن مما كان عليه في السابق".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب، بين الفريقين ستكون مساء 17 مارس القادم، على ملعب أليانز ساتديوم معقل السيدة العجوز.