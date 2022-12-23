"رونالدو للنصر؟ لأول مرة سيضم نادٍ لاعبًا يفوقه في عدد البطولات"

الحديث كثير عن انضمام النجم البرتغالي للفريق السعودي

Shahid

قال الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال أن انضمام كريستيانو رونالدو لفريق النصر السعودي حال حدث سيحمل سابقة تاريخية وهي انتقال لاعب لنادٍ أقل منه في عدد البطولات.

الحديث يزداد يومًا بعد يوم عن وصول النجم البرتغالي للرياض وارتداء القميص الأصفر واللعب في الدوري السعودي بعقد سخي جدًا يمتد حتى صيف 2025 ثم يتحول إلى سفير لملف المملكة لتنظيم كأس العالم 2030.

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الزلال أكد أن النصر اتفق مع رونالدو بالفعل، وأضاف "حسب مصادري، الاتفاق تم بين الطرفين. انضمام رونالدو سيُضيف للنصر والدوري السعودي بالتأكيد، لكنه سيصبح أول لاعب في التاريخ بطولاته أكثر من بطولات النادي الذي يلعب له، وهذا حدث تاريخي".

تابع "لا أقلل أبدًا من قيمة الصفقة، فهو إضافة للدوري السعودي على جميع الأصعدة. رد الهلال؟ أثق أنه سيكون قويًا خاصة حال رفع الإيقاف، ميسي؟ قد يكون في طريقه للدوري السعودي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان".

يُشار إلى أن صحيفة ماركا الإسبانية تؤكد أن رونالدو توصل لاتفاق بالفعل مع النصر، بل وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا، موضحة أن العقد سيبدأ من مطلع يناير القادم.

Shahid