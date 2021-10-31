رونالدو: لست منزعجًا من سب الجماهير لأداء مانشستر يونايتد

يتحدث من وحي خبرته..

حاول الأسطورة كريستيانو رونالدو التقليل من الهجوم الذي يتعرض له ناديه مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، معتبرًا أنه لا يهتم أبدًا بالتصور العام تجاه فريقه.

وتعرض مانشستر يونايتد إلى هزيمة قاسية على يد ليفربول بخماسية نظيفة تسببت في رجة ضخمة داخل أولد ترافورد، وهجوم نارٍ من الجماهير على رونالدو ومدربه أولي جونار سولشاير.

مع ذلك نجح الدون ومدربه النرويجي في كسب ثقة الجماهير نوعًا ما مرة أخرى بالفوز الكبير على توتنهام في لندن بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي.

وتحدث رونالدو بعد الانتصار على السبيرز وقال "الانتقادات دائمًا موجودة، بالنسبة لي هذا لا يزعجني لأنني لعبت 18 عامًا من كرة القدم وأفهم أن الناس سيقولون يومًا نحن مثاليون وفي يوم آخر أننا نقدم مجرد هراء".

كما أضاف صاحب الـ36 عامًا "أعلم ذلك وعلينا التعامل مع الأمر، لكن بالطبع من الأفضل دائمًا أن يمدحك الناس ويستمتعون بما تقدم".

"ماجواير إنسان آلي وشاو وصمة عار أما بيساكا فلا يصلح!"

وواصل "في بعض الأحيان تكون الحياة على هذا النحو وأحيانًا علينا المرور بلحظات سيئة نتعلم منها ونتغير، وقد فعلنا ذلك أمام توتنهام".

الفوز على السبيرز كان هامًا، وحوله قال "كان الفريق تحت الضغط قليلًا وحزينًا بعض الشيء، لكننا كنا نعلم أن بمقدورنا الاستجابة جيدًا اليوم، لعبنا بشكل جيد وبدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية".

واختتم رونالدو حديثه بقوله "بالطبع وظيفتي هي مساعدة الفريق بخبرتي وأهدافي وتمريراتي الحاسمة وقد فعلت أمام توتنهام وأنا سعيد لذلك، لكن بالنسبة للفريق، قدمنا أداءً رائعًا برأيي".

فوز مانشستر يونايتد على توتنهام جعله في المركز الخامس من الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

الآن أنظار الجميع تتجه إلى شمال إيطاليا، عندما يلعب الشياطين الحمر مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام أتالانتا من شأنها أن تضعه رسميًا في ثمن النهائي حال الفوز.