"رونالدو كسر القاعدة ولديه رغبة في كسر أرقام جديدة"

رونالدو لم يأت إلى السعودية من أجل الترفيه

Shahid

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، بمستوى رائع خلال مباراة كأس موسم الرياض، حينما شارك في فريق الموسم، الذي يضم لاعبي النصر والهلال.

واستطاع رونالدو أن يسجل هدفين في أول ظهور له بالملاعب السعودية، ليقدم انطلاقة أكثر من رائعة، دفعت البعض للتحدث عن ما قدمه.

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وقال الإعلامي الرياضي محمد الصدعان خلال تصريحات لبرنامج "كورة" عبر روتانا خليجية: "لم يعد للعمر قيمة أمام هدفك، وما تحضر فيه نفسك خارج الملعب، مما يجعل عمرك في الملاعب أطول".

وتابع: "رونالدو لم يأت من أجل الترفيه، بل من أجل تحقيق أرقام على مستوى آسيا، وستكون بصمة تاريخية له".

ويستعد رونالدو للظهور للمرة الأولى في دوري روشن مساء يوم الأحد، بالجولة 15 بمواجهة النصر أمام الاتفاق.

Shahid