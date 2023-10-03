رونالدو كان مُحقًا .. "جاسوس إكس" يثير الرعب في مانشسر يونايتد!

ورطة جديدة للنادي الإنجليزي

تستمر الفوضى كعنوان رئيسي لتجربة إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، في إثبات جديد بأن كريستيانو رونالدو كان محقًا بمغادرة النادي.

رونالدو غادر يونايتد في يناير الماضي منتقلًا إلى النصر السعودي، بعد حوار مثير للجدل أجراه مع الإعلامي بيرس مورجان، تحدث خلاله عن سوء إدارة تين هاج للفريق بالإضافة لتدني أحوال النادي بشكل عام.

الأيام تثبت صحة ما قاله رونالدو بسبب النتائج السيئة للشياطين الحمر هذا الموسم، وخلاف تين هاج مع جادون سانشو، والآن بظهور أنباء حول قيام أحد الأشخاص بتسريب أخبار الفريق عبر منصة "إكس".

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يراقب أحد الحسابات على المنصة، بسبب قيامه بتسريب أخبار عن إصابات لوك شاو وتيريل مالاسيا وسيرخيو ريجيلون، والتي جاءت جميعها صحيحة ودقيقة، مما يعني أن صاحب هذا الحساب له مصادر قوية داخل مانشستر أو قد يكون أحد اللاعبين.

ويشعر يونايتد بالقلق من أن التسريبات تعطي ميزة للخصوم وتساعدهم على الاستعداد للمباريات، وسط مطالب لمشجعي الفريق بملاحقة هذا الحساب وصاحبه لمعرفة السر وراء القيام بمثل هذه التصرفات التي تضر النادي.

يذكر أن مانشستر يحتل المركز العاشر بجدول الدوري الإنجليزي بعد 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وخسر 4 حتى الآن كان آخرهم يوم السبت الماضي أمام كريستال بالاس بهدف نظيف.