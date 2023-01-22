رونالدو قائدًا .. النصر يُعلن عن تشكيل مواجهة الاتفاق

رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق

Shahid

أعلن الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، حيث تواجد النجم البرتغالي أساسيًا في الظهور الأول له في دوري روشن.

ويواجه النصر نظيره الاتفاق بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

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ويظهر رونالدو أساسيًا حاملًا شارة قيادة الفريق، ليكون هو قائد النصر الجديد، بعد حارس المرمى وليد عبد الله.

وجاء تشكيل النصر للمواجهة كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، بيتي مارتينيز.

وعلى مقاعد البدلاء يأتي: "عبد العزيز العويرضي، محمد آل فتيل، نواف بوشل، سامي النجعي، محمد مران، علي الحسن، أيمن يحيى، ماجد قشيش، ماشاريبوف".

Shahid