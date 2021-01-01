رونالدو في رسالة تحفيزية للاعبي يوفنتوس : دوري الأبطال يبدأ من هذه اللحظة

النجم البرتغالي يرفض الاستسلام

قرر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، تحفيز فريقه قبل مواجهة بورتو في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الفوز بالبطولة الأوروبية يعتبر الهدف الأول للفريق الإيطالي، حيث فشل في تحقيقه على مدار السنوات الماضية حتى بعد تعاقده مع رونالدو.

يوفنتوس يحل ضيفًا على بورتو غدًا، الأربعاء، في مواجهة صعبة بإياب دور الـ16 من البطولة، لذلك قرر رونالدو بعث رسالة إلى فريقه.

وقال رونالدو:"هذه المرحلة الأهم في دوري الأبطال، مرحلة خروج المغلوب، المنافسة الحقيقية تبدأ هنا".

وأضاف:"من الآن وصاعدًا يجب على الجميع الظهور بأفضل مستوى ممكن لأن التفاصيل تصنع الفارق في النهاية، في العامين الماضيين خرجنا في وقت أقرب مما أردناه ولكن سنستمر في المحاولة".

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وتابع:"سنواصل السعي وراء تحقيق كل الأهداف الممكنة في كل موسم، غدًا لدينا مباراة مهمة ضد فريق قوي، أتمناها بداية لمسيرة طويلة لنا في البطولة، مع إظهار كل الاحترام للخصم، وإظهار الطموح والتركيز لتحقيق 100% من أهدافنا".

يذكر أن مباراة العودة بين الفريقين، ستكون على ملعب يوفنتوس في 9 مارس القادم.