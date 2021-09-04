رونالدو عمل مسؤولًا عن الصفقات في مانشستر يونايتد مع فيرجسون!

متعدد الفوائد..

لم تقتصر أدوار كريستيانو رونالدو بفترته الأولى مع مانشستر يونايتد فقط على التسجيل وصناعة التاريخ، بل وصل الأمر غلى التدخل لحسم صفقات لصالح الشياطين الحمر.

هذا ما ذكره التوأم فابيو ورافاييل دا سيلفا في تصريحات لهما عن كيفية وصولهما إلى مانشستر يونايتد عام 2007، إذ استخدم السير أليكس فيرجسون رونالدو لإقناعهما بالانضمام إلى أولد ترافورد.

في تلك الفترة كان الثنائي النشط في البرازيل يلقيان اهتمامًا من قبل آرسنال والمنافسة على أشدها من أجلهما، وهُنا تدخل رونالدو باتصال مباشر بفابيو أنهى كل شيء.

وفي حديثه قال فابيو أنه تلقى اتصالًا من رونالدو وألقى عليه التحية بالبرتغالية ثم أخبره أنه الدون شخصيًا، ليعتقد في بداية الأمر أن الأمر مزحة، قبل أن يؤكد أسطورة مانشستر يونايتد هويته.

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كما تابع "لقد قال لي، أنا أتصل لأخبرك بأن تأتي إلى مانشستر يونايتد، يمكنني مساعدتكم يا رفاق، لذلك يجب أن تأتيا إلى هنا، سوف تستمعان معنا".

ويبدو أن مكالمة رونالدو كان لها تأثير السحر على الصفقة، بالفعل التوأم البرازيلي انضم إلى مانشستر يونايتد وزاملا البرتغالي لمدة 18 شهرًا قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2009.

مسيرة الثنائي امتدت مع اليونايتد حتى 2013، والآن ينشط رافاييل مع نانت في الدوري الفرنسي، بينما يظل فابيو بدون نادٍ، وكلاهما يمتلك من العمر 31 عامًا.