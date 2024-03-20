رونالدو: سألعب حافي القدمين في هذه الحالة.. ولهذا أحب البقاء في المنزل!

البرتغالي يتحدث عن تفاصيل شخصية عديدة..

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أدلى البرتغالي كريستيانو رونالدو بحوار قصير لموقع منصة "بينانس" للتداول الرقمي، عبر فيه عن بضعة جوانب من حياته الشخصية والمهنية.

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وقال رونالدو إنه يفضل "المباريات الكبيرة أيًا كانت مباراة دوري أو كأس، المباريات الكبرى جيدة بالنسبة لي".

وعبر رونالدو عن تقديره للأكل الصحي، قائلًا إنه يفضل تناول الطعام في المنزل عادة لأنه يكون صحيًا أكثر من الوجبات السريعة خارج المنزل، كما أنه أشار إلى تفضيله البقاء في المنزل عن قضاء الإجازة.

كما خير رونالدو بين تسجيل هدف في شباكه بالخطأ أو إهدار ركلة جزاء، فتذكر فعل ذلك مرة واحدة مع ريال مدريد أمام غرناطة، وفضل إهدار ركلة جزاء على هذا الشعور.

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وحينما سئل رونالدو عما إذا كان يفضل اللاعب حافي القدمين، أم اللعب ويداه خلف ظهره أجاب باسمًا: "أن ألعب حافي القدمين!".

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