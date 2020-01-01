رونالدو رفض تبديل قميصه مع هذا الحارس بسبب ركلة جزاء

حارس كييفو فيرونا يكشف عن الواقعة التي رفض فيها رونالدو تبديل القميص معه

كشف ستيفانو سورنتينو حارس مرمى نادي كييفو فيرونا الإيطالي أن كرستيانو رونالدو قد رفض تبديل قميصه معه خلال الموسم الماضي.

وكان رونالدو قد خاض موسمه الأول بقميص يوفنتوس في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، حيث فاز باللقب ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يفوز بالدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا.

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وخلال موسمه الأول، كشف ستيفانو سورينتينو عن واقعة خلال مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا لم يتم الحديث عنها لوسائل الإعلام من قبل.

تلك الواقعة التي رفض خلالها النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو تبديل قميصه مع حارس كييفو فيرونا الذي أراد استغلال هذه الفرصة للاحتفاظ بقميص الدون.

ويقول سورنتينو إنه تصدى لركلة جزاء خلال هذه المباراة من رونالدو، وكان قد اتفق مع صاروخ ماديرا قبل المباراة على تبديل القمصان بعدها.

ولكنه حين انتهت المباراة، وقابلني في الممر المؤدي إلى الملعب، صافحني وهنأني، ولكنه بدا غاضبًا ولم يعطني قميصه كما اتفقنا قبل بداية اللقاء.

وأضاف: "ولكنني في النهاية حصلت على قميص يوفنتوس بعد هذه المباراة حيث أعطاني إياه باولو ديبالا، لذلك فالأمور سارت على ما يرام"

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يذكر أن كرستيانو رونالدو قد اختتم هذا الموسم كرابع هدافي الدوري الإيطالي، بعد كل من فابيو كوالياريلا وكرزيشتوف بيونتيك ودوفان زاباتا.