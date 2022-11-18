"لماذا تكذبون؟".. برونو فيرنانديش يتحدث عن فيديو رونالدو المثير للجدل

تصريحات رونالدو بطلة المشهد

الجدل لابد أن يقترن باسم كريستيانو رونالدو دائمًا، يحاط بالكثير من الشائعات بسبب أسطوريته في الملعب، وأيضًا بسبب تصريحاته النارية.

هذا الجدل الذي حدث بسبب تصريحاته مؤخرًا تجاه مانشستر يونايتد، والذي طال بعض لاعبي الفريق، وصل إلى معسكر منتخب البرتغال، حين ظهر فيديو من داخل التدريبات رأى الكثيرون أنه لا يمثل علاقة ممتازة بين رونالدو وزميله في يونايتد برونو فيرنانديش.

برونو عاد ليعقب على هذا الفيديو الذي يبدو فيه اللاعبان وهما يتصافحان بشكل فاتر، قائلًا في تصريحات لشبكة "سكاي": "ليست لدي أي مشكلة مع أحد".

وأضاف: "لماذا تقولون هذا الكلام؟ كان يمكنكم تشغيل الصوت الخاص بهذه اللقطة لتعرفوا أنه كان يمازحني".

تنضم تأكيدات فيرنانديش أن العلاقة على ما يرام بين الطرفين إلى تصريحات زميلهما في البرتغال جواو ماريو مؤخرًا، والذي قال إن رونالدو كان يمزح مع برونو بشأن تأخره عن الحصة التدريبية لا أكثر.