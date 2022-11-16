"رونالدو دعنا نجد لك نادٍ جديد" .. نجل بيرس مورجان يحسمها!

النهاية تقترب .. دعوة جديدة للدون من أجل البحث عن نادٍ جديد

ألمح نجل بيرس مورجان بقوة إلى أن كريستيانو رونالدو لعب مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد بعد أن أهداه الأسطورة البرتغالية زوجًا من الأحذية التي يرتديها كل مباراة.

من شبه المؤكد أن التصريحات الأخيرة تشير إلى نهاية مسيرة رونالدو في مانشستر يونايتد، بعدما قام بانتقادت شديدة اللهجة لملاك النادي، وقال أنه لا يحترم إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر.

رونالدو أهدى سبنسر الأبن الأكبر للصحفي المخضرم بيرس مورجان زوجًا موقعًا من الأحذية التي كان يرتديها في المباريات التي كان يخوضها خلال موسم 2022/23.

وكتب سبنسر مورجان على إنستجرام: "جاء عيد الميلاد في وقت مبكر من هذا العام، شكرًا لك كريستيانو على الحذاء الذي أحرزت به آخر أهداف مانشستر يونايتد".

وأتم: "الآن دعنا نجد لك نادٍ جديد سأرتدي هذه في كل مكان من الآن فصاعدًا، لذا اهتم بقدميك إذا رأيتني".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستكشف الإجراءات التأديبية مع محاميهم قبل اتخاذ أي قرار بشأن قائد منتخب البرتغال الذي يتواجد حاليًا في معسكر منتخب بلاده استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2022.