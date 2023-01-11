"رونالدو بطل دوري أبطال أوروبا، لا يلعب في صفوف ملك آسيا الحقيقي"

رونالدو يلعب في النصر الذي لم يتوج من قبل ببطولة دوري أبطال آسيا

Shahid

أعدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا مصورًا للحديث عن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، بتسليط الضوء على فريقه النصر، وغريمه نادي الهلال.

وتعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر، وحتى صيف 2025.

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ونشرت صحيفة ماركا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تقريرًا مصورًا، يتحدث فيه عن نادي الهلال غريم النصر الذي انتقل له كريستيانو رونالدو.

وعلقت ماركا على نادي الهلال قائلة: "كريستيانو رونالدو هو ملك دوري أبطال أوروبا، ولكن النصر ليس في آسيا، ملك دوري أبطال آسيا هو نادي الهلال، وأردنا التعرف عليه من الداخل بمناسبة كأس السوبر الإسباني".

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الوقت الحالي، والذي يشارك فيه ريال مدريد وبرشلونة، وفالنسيا وريال بيتيس".

Shahid