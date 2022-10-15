رونالدو : أخضع لعلاج نفسي وزيدان فاجأني في المستشفى!

يرى أن البرازيل هي المرشح الأقرب للفوز بكأس العالم

معاناة من الاكتئاب وزيارة لا يُمكن نسيانها من زين الدين زيدان بعد الإصابة الخطيرة، العديد من الأسرار والكواليس يكشفها رونالدو نازاريو أسطورة ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

صاحب الـ46 سنة الذي يعمل حاليًا كمالك لنادي ريال بلد الوليد الإسباني ونادي كروزيرو البرازيلي، أجرى مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية على هامش الإعلان عن فيلمه الوثائقي الجديد بعنوان "الظاهرة" أو "El Fenómeno" الذي سيُذاع على شبكة "Dazn".

وقامت الصحيفة بنشر الحوار الذي أجراه رونالدو، والذي تطرق فيه إلى أهمية كأس العالم لبلاده وحظوظ البرازيل في الفوز بمونديال قطر 2022 بالإضافة للكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة.

أهمية الفوز بكأس العالم

النجم البرازيلي قال:"كأس العالم بطولة مهمة للغاية بالنسبة للبرازيليين، نحن نعيش العديد من الصعوبات، وعندما يأتي موعد المونديال فالكل يجتمع ويتفهم حالة الاتحاد المطلوبة للاستمتاع بهذه اللحظة".

وأضاف:"إنها لحظة فريدة عندما تفوز بكأس العالم، الأمر يتسبب في سعادة هائلة لكل البرازيليين وهذا شيء نادر جدًا لدينا".

وتابع:"الفوز بمونديال 2002 كان الشيء الأهم في مسيرتي، ليس فقط بسبب الانتصار الرياضي، ولكن لكل العوامل المحيطة بالبطولة وقدرتي على العودة من جديد بعد سلسلة من الإصابات وخسارة نهائي 1998".

وعن جاهزيته في نهائي فرنسا 98:"أعتقد أنني بذلت 100% من مجهودي خلال هذه المباراة، كرة القدم أبسط بكثير مما يعتقده الناس، عندما يفوز أحدهم يخسر الآخر وهذا أمر بسيط للغاية، لذلك أتقبل الهزيمة وأدرك حقيقة تفوق فرنسا وقتها".

مقارنة دوري أبطال أوروبا بكأس العالم:"أعتبرها مقارنة غير عادلة، ولا أعتقد أن الإسبان يمكنهم مقارنة دوري الأبطال بالمونديال، دوري الأبطال بطولة عظيمة، ولكن كأس العالم مسابقة تخص الدولة بأكملها، لقد قاموا بتجربة هذا الإحساس عندما فازوا بالبطولة في 2010 وأدركوا وقتها الاختلاف بين المسابقتين".

زيارة زيدان والصحة النفسية

النجم البرازيلي السابق تحدث عن زيارة الفرنسي زين الدين زيدان له في المستشفى، بعد إصابته الثانية الخطيرة، وتأثير ذلك على معنوياته وقتها.

وقال رونالدو:"زيزو يلعب دورًا خاصًا في مسيرتي المهنية، لطالما احترمته بشكل لا يُصدق، بدأت علاقة احترام بيننا عندما التقينا للمرة الأولى حيث كان وقتها في يوفنتوس بينما كنت ألعب أنا مع إنتر".

وأوضح:"لم تربطني به أي علاقة شخصية وقتها ولكنه زارني في المستشفى وكانت مفاجأة جميلة جدًا، لأنه كان أول شخص من خارج عائلتي يقوم بزيارتي".

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وتابع:"لقد تمنى لي الشفاء العاجل وقال لي إن كرة القدم بحاجة لوجودي، كانت كلمات رائعة في هذه اللحظة الصعبة".

وعن معاناته من الاكتئاب:"نعم أتلقى العلاج النفسي حتى اليوم، لقد مر عامان ونصف على هذا الأمر وأصبحت أفهم الكثير من الأشياء بشكل مختلف الآن".

واستكمل:"لقد جئت من جيل لم يتمتع بأي رفاهية، كان عليك أن تبذل قصارى جهدك لتحقق أحلامك، تعرضنا لضغط نفسي كبير جدًا دون أي استعداد لذلك، ومع بداية عصر الإنترنت والسرعة التي تتناقل بها المعلومات أصبحت الأمور أكثر صعوبة".

وواصل حديثه:"اللاعبون أصبحوا أكثر استعدادًا في الوقت الحالي لتلقي العناية الطبية اللازمة بالنسبة لصحتهم العقلية، ويجب الاعتناء بهذا الأمر لأن كرة القدم يمكن أن تسبب الكثير من التوتر".

الفريق المرشح للفوز بكأس العالم؟

رونالدو قال خلال تصريحاته:"البرازيل ستكون دائمًا المرشح الأوفر حظًا، بسبب العدد الهائل من المواهب بالفريق، أتوقع منافسة بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، سيكون لدينا الأرجنتين والبرازيل، وبالنسبة لهم سنرى العديد من الفرق مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا".

تواجد نيمار وفينيسيوس جونيور معًا في البرازيل:"وجود فينيسيوس سيفيد نيمار لإعفائه من المسوؤلية، سيقوم بتعذيب المدافعين، بينما سيحصل نيمار على المزيد من الحرية للعب في أي مكان يريده، رافينيا كذلك من العناصر المميزة مع برشلونة ويمكنه إحداث الفارق لنا".

وأخيرًا عن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة:"إنها مباراة فريدة بكل تأكيد وتعتبر المواجهة الأهم في جميع أنحاء العالم، وأشعر بالسعادة لأنني تواجدت بهذه الأجواء الرائعة".

اللاعب الأهم في الكلاسيكو:"ريال مدريد يمتلك أفضلية اللعب على أرضه، وأعتقد أن بنزيما سيكون رجل المباراة وسيقوم باستلام الكرة الذهبية في اليوم التالي".