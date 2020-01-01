رونالدو: الأرقام القياسية مهمة ولا أهتم بما حققه هيجواين

تصريحات كريستيانو رونالدو عقب فوز يوفنتوس على لاتسيو

قال كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس إن الأرقام القياسية مهمة للغاية لأن الناس يتذكرونها دائمًا، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز والسعي نحو لقب الدوري الإيطالي.

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس نحو تعزيز صدارة الدوري الإيطالي واستغلال سقوط كل من أتالانتا وإنتر في فخ التعادل.

وحقق يوفنتوس انتصارًا هامًا على صاحب المركز الرابع لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد ليوسع الفارق مع إنتر إلى 7 نقاط، ويحرم نسور العاصمة من استعادة الوصافة.

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وعقب انتهاء المباراة التي صعد فيها رونالدو لصدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 30 هدفًا، وأصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في السيري آ، تحدث عن أهمية الأرقام القياسية.

وأضاف: "كان الأهو هو الفوز، كنا ننتظر مباراة صعبة أمام لاتسيو الذي قدم موسمًا جيدًا، ولكننا كنا نثق في قدرتنا على الفوز في مباراة تلعب بملعبنا"

وتابع: "هذا رقم قياسي مهم، الأرقام القياسية دائمًا مهمة لأن الناس يتذكرونها، ولكن الأهم منها هو الفريق، نحن نقدم عملًا مميزًا ونريد أن نفوز بالدوري"

وأردف: "رقم هيجواين القياسي بـ 36 هدفًا في موسم واحد؟ هذه الأمور تأتي بصورة طبيعية، هذا أمر جيد ولكنه لا يقلقني، الأهم أن أساعد الفريق في تحقيق الانتصار وكما قلت في البداية الفوز وتحقيقه هو الأهم"

وأكمل: "يجب أن نتحسن دائمًا، هناك 4 مباريات متبقية في الدوري، ولا نستطيع أن نطمئن للتتويج قبل الوقت المناسب، يجب أن نستمر في مسيرتنا والفريق في حالة جيدة"

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وكان لهدفين رونالدو كلمة السر في انتصار السيدة العجوز، لتنتهي المباراة على وقع فوز هام ليوفنتوس يجعله على بعد 4 نقاط فقط من التتويج رسميًا بالدوري الإيطالي والحفاظ على لقبه للعام التاسع تواليًا.