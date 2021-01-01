رومينيجه: راتب ميسي مع برشلونة؟ لقد ضحكت بشدة

الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يتحدث عن عقد ميسي الضخم مع برشلونة

أكد كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ أنه ضحك عندما علم بقيمة عقد ليونيل ميسي مع برشلونة مهنئًا اللاعب الأرجنتيني على ما وصل له.

صحيفة الموندو الإسبانية كانت قد سربت تفاصيل العقد الضخم لليونيل ميسي مع برشلونة في التجديد الأخير لقائد البلوجرانا.

مفاجأة بالدليل.. ميسي يرهق ميزانية برشلونة ماليًا حتى لو رحل بنهاية الموسم!

ممنوع من الرياضات المائية وتصريحاته محسوبة .. شروط برشلونة في عقد ميسي الخرافي!

رومينيجه قال في تصريحات لكورييري: "لقد ضحكت عندما سمعت بتفاصيل عقد ميسي، يمكنني فقط أن اهنئه على هذا العقد الفلكي الذي وصل له. جميعنا ارتكب أخطائًا في العشر سنوات الأخيرة وأنفقنا أموالًا أكثر على اللاعبين والوكلاء ثم جاءت جائحة كورونا لتؤكد لنا أنه علينا العودة للسابق. أعلم أنه أمر صعب ولكني أتمنى أن يكون ممكنًا".

وتابع الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ عن عودة دوري أبطال أوروبا: "سيكون الأمر أكثر إثارة وحيوية من دور المجموعات التي غالبًا ما تكون مملة، الأمر أصعب في الأدوار الإقصائية".

ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا سيبدأ اليوم بمواجهتين بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وليفربول ولايبزيج.

وعن ما يقدمه يوفنتوس مع رونالدو قال: "عندما تعاقدوا مع رونالدو كان لديّ فضول لأرى ما سيحدث وأراه ناجحًا حتى الآن، كنت في اجتماع في تورينو منذ بضعة أشهر وأراني أنييلي القاعة الرياضية الجديدة وكان رونالدو هناك وصدره عاريًا. نادرًا ما رأيت مثل هذا الجسد فلقد أعطاني انطباعًا عن كونه يتدرب بنسبة 100% ليلعب لعدة سنوات أخرى في مستوى عالي".

رونالدو شارك مع يوفنتوس في 115 مباراة سجل خلالها 88 هدفًا ومرر 21 تمريرة حاسمة مع فوزه بلقب الدوري الإيطالي والسوبر المحلي في مناسبتين.