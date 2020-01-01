روما يرفض مبادلة سبيناتزولا ببوليتانو

صفقة تبادلية جديدة تتعطل بين روما وإنتر

ذكرت مصادر صحفية إيطالية أن الصفقة التبادلية بين روما وإنتر والتي كانت حديث إيطاليا في الأيام الماضية قد تعطلت في الساعات الأخيرة.

وكان إنتر قد عرض مبادلة ماتيا بوليتانو بجناح روما الحالي ويوفنتوس السابق سبيناتزولا خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى كل من روما وإنتر إلى تلبية طلبات كل من باولو فونسيكا وأنطونيو كونتي بعد النصف الأول من الموسم والذي أداه الفريقين بشكل مميز.

وحول ذلك، قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت إن الأيام الماضية شهدت مفاوضات من أجل حدوث هذه الصفقة التبادلية في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ولكن رد فعل روما جاء بالرفض مما عطل من إتمام الصفقة بعد 3 أيام فقط من فتح باب ميركاتو يناير والذي بدأ بشكل ساخن في إيطاليا.

ووصل زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان والموهبة الشابة كولوسفيسكي إلى يوفنتوس في بداية تفصح عن ما يخبئه الميركاتو الشتوي في إيطاليا هذا العام.

أخبار الانتقالات: اليونايتد مهتم بضم تشان وألكاثير يرغب بترك دورتموند

يذكر أن إنتر لديه عدد من الأهداف في ميركاتو الشتاء الحالي أبرزها التعاقد مع كل من أرتورو فيدال وواحد من فيرناندو يورينتي أو أوليفييه جيرو.