إنتر يسعى لاستغلال إيكاردي من أجل استعادة كوفاسيتش

إنتر ميلان يبحث عن استغلال عقوبة تشيلسي ورغبة ريال مدريد في شارء ماورو إيكاردي في استعادة ماتيو كوفاسيتش

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت عدة تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يسعى لاستغلال رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ماورو إيكاردي من أجل استعادة ماتيو كوفاسيتش.

وكان كوفاسيتش قد انتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة بطلب من ساري.

ولكن العقوبة التي تم توقيعها على تشيلسي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمنع من إجراء صفقات في موسمي انتقالات متتاليين ستمنع تشيلسي من التعاقد مع النجم الكرواتي بشكل نهائي.

وعلى ذلك، فإن ماتيو كوفاسيتش سيعود إلى ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة أي بعد انتهاء فترة إعارته للبلوز.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مارس ٢٠١٩

وعلى ذلك، سيسعى إنتر ميلان إلى إقحام كوفاسيتش في المشهد في حال أراد ريال مدريد التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ويعيش إيكاردي أيامًا متذبذبة في إنتر ما بين تصريحات زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا وما بين تمرده على النادي وابتعاده عن اللعب بادعاء الإصابة.

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يذكر أن كوفاسيتش كان قد ترك إنتر ميلان في عام 2015 حين التحق بريال مدريد في صفقة قدرت بحوالي 35 مليون يورو.