روما يحجز مانشيني للموسم القادم

الفريق العاصمي تفوق على الجميع وتوصل لاتفاق بالفعل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح روما بالتوصل لاتفاق مع أتالانتا على ضم مدافعه جانلوكا مانشيني للموسم القادم.

المدافع صاحب الـ25 عامًا لفت الأنظار بأدائه الممتاز مع أتالانتا خلال الموسم الجاري في السيري آ وقد أبدت عدة أندية اهتمامها به أبرزها الإنتر وروما، لكن الأخير كان من نجح بالتوصل لاتفاق مع ناديه.

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وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت لاتفاق الناديين على انتقال اللاعب الإيطالي لفريق العاصمة الإيطالية مقابل 25 مليون يورو، لكن هذا لن يتم سوى في الصيف القادم، إذ يحتاجه أتالانتا للموسم الجاري خاصة في ظل صراعه على المقاعد الأوروبية.

ويمتاز مانشيني بالأداء الهجومي، إذ أحرز 6 أهداف مع النيرادزوري خلال 18 مباراة هذا الموسم، نصفهم في السيري آ والنصف الآخر في الدوري الأوروبي، بجانب صناعته لهدف واحد.

وأوضحت الصحيفة خلال حديثها عن سوق انتقالات الجالوروسي أن المدير الرياضي مونتشي مازال يعمل على ضم ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا الملقب بأندريا بيرلو الجديد والمطلوب كذلك في أكثر من فريق أبرزهم يوفنتوس وليفربول وإنتر.