"هذا الشيء الأهم في ديربي روما" .. رانييري يمنح سعود عبد الأمل للظهور أمام لاتسيو

وجوه جديدة متوقع ظهورها في ديربي العاصمة

كشف كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن إمكانية غياب زكي شيليك عن الديربي المنتظر أمام لاتسيو، مما يعطي سعود عبد الحميد الأمل في المشاركة كأساسي.

شيليك هو الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن لدى الذئاب، ولكن يبدو أن هناك فرصة لخوض سعود ديربي روما التاريخي للمرة الأولى بمسيرته مع الفريق، والذي من المقرر إقامته يوم الأحد القادم، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وقال رانييري في المؤتمر الصحفي للديربي:"جميع اللاعبين تعافوا باستثناء شيليك الذي يعاني من حمى، سنرى غدًا إذا كان سيتعافى ويعود للفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن إمكانية ظهور العديد من اللاعبين للمرة الأولى في الديربي واعتبار ذلك ميزة أم عيب:"الميزة هي وضع لاعبين يتمتعون بصحة بدنية جيدة، بصرف النظر عن العناصر الجديدة، المهم هو تمتعهم بحالة بدنية ومعنوية جيدة وأن يتواصلوا جيدًا مع بعضهم البعض".

يذكر أن روما يخوض مواجهة لاتسيو وهو في المركز العاشر بجدول الدوري الإيطالي بـ20 نقطة، مقابل 35 للفريق الخصم الذي يأتي بالمرتبة الرابعة، بينما يتصدر أتالانتا الترتيب بـ41 نقطة.