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الإصابة السابعة - منتخب إنجلترا يفقد إريك داير

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إيرك داير نجم وسط ملعب فريق توتنهام ومنتخب إنجلترا يصاب ويغيب عن مباراة بلاده الهامة أمام مونتينجرو في تصفيات بطولة أوروبا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

تعرض اللاعب الإنجليزي إيرك داير نجم وسط ملعب فريق توتنهام هوتسبير للإصابة في مباراة منتخب بلاده بالأمس أمام منتخب التشيك.

جاء هذا عقب خروج اللاعب مبكرًا من مباراة الأمس، تحديدًا في الدقيقة الـ  17 ليحل روس باركلي لاعب فريق تشيلسي بديلًا له في المباراة.

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وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز في مباراة الأمس بخمسة أهداف مقابل لا شيء خلال افتتاح مباريات مجموعته في تصفيات بطولة أمم أوروبا.

وأعلن المدرب جاريث ساوجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن اللاعب سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في الجولة الثانية أمام مونتينجرو وسيعود لتوتنهام من أجل تلقي العلاج.

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وقال ساوثجيت: "أتمنى ألا تكون إصابة قوية، سيعود بكل تأكيد لفريق توتنهام ولن يتواجد في المباراة المقبلة، لكنني لا أعتقد أن سأستدعي بديل حاليًا".

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا كان قد فقد عدد كبير من لاعبيه بالفعل خلال هذا التوقف الدولي، حيث كانت إصابة داير هي السابعة خلال هذا الأسبوع.

 

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