روما ضد فينورد: مباشر لحظة بلحظة

روما 1×0 فينورد

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85' تسديدة قووووية ولكن حارس فينورد يتصدى للكرة

83' بطاقة صفراء لروي باتريسيو بسبب تعمد إضاعة الوقت

82' تسديدة قوووية من سينيسترا ولكن باتريسيو يمسك بالكرة

80' تسديدة من البديل لينسين ولكن سمولينج يعترض الكرة

تبديلين لفينورد بدخول لينسين وبيترسون

72' خطيررررة لروما، تسديدة قوووية من فيرتو ولكن بيلو يتصدى لها ببراعة

67' تمريرة بإتجاه أبراهام الذي يحاول لعب الكرة عررضية على القائم البعيد ولكن الكرة تعلو المرمى وتخرج ضربة مرمى لفينورد

تبديلين لروما بدخول فيرتو وسبينازولا خروج زاليسكي وزانيولو

61' خطيررررة لفينورد، تمريرة من الجهة اليسرى بقدم مالاتسيا، تصل إلى نيلسون الذي يسدد الكرة ولكنها ترتطم بالدفاع وتتشتت لركلة ركنية

58' تسديدة قووية من كوتشو ولكن الكرة ترتطم بدفاع روما

51' ماذا فعلت يا أبراهام؟ مهاجم روما كانت لديه فرصة لينفرد بالمرمى ولكنه توقف فجأة بعد أن تعرض لشد بسيط من سينيسي

49' أووووووووووووه تسديدة صااااااااروخية من مالاتسيا، باتريسيو يتصدى للكرة وتصطدم بالعارضة وتخرج لركنية

حكم المباراة يراجع تقنية الفار تحسبًا لوجود ركلة جزاء، ولكنه يقرر استمرار اللعب

47' أوووووووووووووووه فينورد كان قريبًا من التعادل! كرة ترتطم بالخطأ من مانشيني في القائم، ترتد إلى جوس تيل الذي يسدد الكرة قووية ولكن باتريسيو يتصدى لها

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم روما على فينورد بهدف نظيف

44' عرررضية رائعة من الجهة اليسرى لفينورد ولكن باتريسيو يشتت الكرة بيديه قبل أن تصل للمهاجم

41' تسديدة ووووية من أوركون لاعب فينورد ولكن باتريسيو يمسك بالكرة

39' عررضية من الجهة اليمنى لروما ولكن الكرة تصل مباشرًة في يد حارس فينورد

31' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول زانيولو يسجل الهدف الأول لروما، تمريرة طولية رائعة بإتجاه زانيولو الذي يستلم الكرة بشكل رائع ويلمس الكرة بصورة جميلة في المرمى

28' تسديدة من جناح فينورد سينستيرا ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتصل سهلة في يد باتريسيو

24' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب تراونر مدافع فينورد بعد تدخل قوي على أبراهام

22' مرور أكثر من ثلث ساعة بدون أي تسديدة واحدة على المرمى من جانب الفريقين

17' تبديل اضطراري لروما بخروج ميختاريان ودخول أوليفيرا

15' ميختاريان يسقط متألمًا للإصابة

7' عرررضية قوووية من كارسدروب ولكن دفاع فينورد يشتت الكرة

4' سيطرة واستحواذ من جانب فينورد في بداية اللقاء

انطلاق المباراة

تشكيل روما:

التشكيل | 3-1-4-2

روي باتريسيو

جيانلوكا مانشيني - روجير إيبانيز - كريس سمولينج

برايان كريستانتي

نيكولا زالفيسكي - هنريخ ميختاريان - لورينزو بيلجريني - ريك كارسدورب

تامي أبراهام - نيكولو زانيولو

تشكيل فينورد:

التشكيل | 4-2-3-1

جوستين بيلو

تايرل مالاتسيا - ماركوس سينيسي - جيرنوت تراونر - لوتشاريل جيرترويدا

أوركون كوتشو - فريدريك أورسنيس

لويس سينيسترا - جوس تيل - ريس نيلسون

سيريل ديسيرس

تأهل فينورد للنهائي عقب الفوز على مارسيليا بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين، في حين أن روما صعد للمباراة الختامية عقب التغلب على ليستر سيتي بنتيجة 2/1 في اللقائين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة روما ضد فينورد بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، على ملعب طيران ألبانيا.