"عرض روما لا يمكن رفضه" .. سعود عبدالحميد يوجه رسالة لجمهور الهلال "الغاضب" من رحيله

رحلة سعودية في أوروبا، فماذا لدى سعود ليقوله في بداية هذه المرحلة الجديدة؟

تمت بشكل رسمي، قبل قليل أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده مع سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، لمدة أربعة مواسم مقبلة، بعد شراء الموسم المتبقي في عقده مع الزعيم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

تلك الخطوة سبقها شد وجذب كبير، فالهلاليون لم يرغبوا في رحيله قط، بينما أصر هو على اتخاذ تلك الخطوة، خاصةً وأن أندية أوروبا تراقبه منذ كأس العالم قطر 2022.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن بداية مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، قال عبدالحميد في تصريحاته للقناة الرسمية للنادي الإيطالي:"سعيد جدًا باللعب لروما، أشكر النادي على ثقته بي، روما نادٍ كبير، عرضه لا يمكن رفضه، تلك الخطوة تمثل نقلة في حياتي، وإن شاء الله سأقدم ما أقدر عليه وأرفع رأس كل سعودي".

وأضاف: "مانشيني (المدير الفني الإيطالي للمنتخب السعودي) مدرب كبير، هو من نصحني باللعب في روما، والحمد لله تمكنت من اتخاذ هذه الخطوة، متسلحًا بالسرعة والمهارة للتقدم والرجوع للخلف بروح كبيرة، سأقدم كل شيء لإسعاد جماهير روما".

أما عن رسالته لجماهير القلعة الزرقاء، فقد كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "جمهور الزعيم اليوم نهاية فصل لا يُنسى من حياتي، رحلة مدتها سنتين مليئة بذكريات لا حصر لها. قبل أن أغادر، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير الفني والموظفين على منحي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى، إلى زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر. لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة تبديل الملابس معكم، معًا، حطمنا عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية، والبطولات الممكنة لنادي وأنا فخور بأنني كنت جزءًا في ذلك".

واختتم: "أخيرًا، أريد أن أشكر الجمهور الأزرق , شكرًا لكم على كل الدعم طوال فترتي في النادي منذ اليوم الأول، منحتوني الثقة في كل مرة أشارك فيها بألوان هذا الفريق، سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمكم وحبكم .. اليوم سأرحل لكني لن أنسى الذكريات الجميلة، أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل، شكرا لكم على كل شيء!".