فرصة جديدة لسعود عبد الحميد في روما .. كلاوديو رانييري يُلمح إلى تغيير تكتيكي يخدم مصالح السعودي

المدافع السعودي مازال يُواجه حظًا عاثرًا في العاصمة الإيطالية

مازال السعودي، سعود عبد الحميد، يُواجه حظًا عاثرًا في روما الإيطالي، الذي انتقل له بداية الموسم الجاري من الهلال السعودي، حيث لا يلعب كثيرًا رغم تغيير مدرب الفريق 3 مرات.

الظهير الجوكر بدأ الموسم تحت قيادة دانييلي دي روسي ومن ثم عمل تحت قيادة إيفان يوريتيش وأخيرًا وصله المدرب المخضرم كلاوديو رانييري، وقد ألمح الأخير إلى تغيير تكتيكي قد يقوم به خلال مواجهة ليتشي القادمة في الدوري الإيطالي ربما يكون بمثابة فرصة جديدة لعبد الحميد.

رانييري أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن فكرة اللعب بـ4 مدافعين بدلًا من 3 متاحة تمامًا، مشيرًا إلى أنه لن يكشف عن أفكاره لخصمه بل سيتخذ القرار النهائي في الليلة التي تسبق المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "ربما ألعب بـ4 مدافعين بدلًا من 3، لكني لم أكشف عن الأمر بالطبع، لن أعطي الخصم فرصة إضافية، لذا أحتفظ دومًا بقراري حتى الليلة التي تسبق المباراة، آمل أن أتخذ القرار الأفضل للفريق".

المدرب المتوج بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي فيما وصف بمعجزة القرن الـ21 برر للاعبين تراجع مستواهم وارتباكهم، واصفًا ما حدث لهم من تغيير 3 مدربين في عام واحد بالصعب، مضيفًا "اللاعبون مثل الإسفنج، مجرد تغيير المدرب لا يعني تغيير كل ما تعلمه اللاعب، هم ليسوا كمبيوتر يتغيرون بضغطة زر، هناك من يستجيب فورًا وهناك من يحتاج للوقت".

يُشار إلى أن سعود عبد الحميد لعب 12 دقيقة خلال مواجهة روما ونابولي وكانت الأولى لرانييري مع الفريق، ومن ثم عاد للجلوس على دكة البدلاء في المباراتين التاليتين أمام أتالانتا وتوتنهام.