هل انتهى موسم دي روسي مع روما؟

الفريق في خضم الصراع على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت عدة مصادر إيطالية لتعرض دانييلي دي روسي لإصابة عضلية ستُبعده عن اللعب لثلاث مباريات.

وكان القائد قد تعرض لضربة في ركبته خلال احتكاك مع إيدين دجيكو في تدريبات يوم الجمعة الماضي استعدادًا لمواجهة أودينيزي، ورغم الآلام التي لازمت ركبته إلا أنه خاض المباراة حتى الدقيقة 69 قبل أن يطلب الخروج من الملعب لتعرضه لإصابة جديدة على مستوى عضلات الفخد.

الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب صاحب الـ35 عامًا أكدت حاجته للعلاج لثلاثة أسابيع تقريبًا، مع توقعات أخرى بعدم لعبه مجددًا هذا الموسم.

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وأوضحت المصادر أن الإصابة لا علاقة لها بالمفاوضات حول تجديد عقد دي روسي لموسم واحد، خاصة مع رغبته باللعب لعام آخر بقميص الجالوروسي.

يُذكر أن روما يحل ضيفًا في الجولة القادمة من السيري آ على الإنتر في مواجهة حاسمة في صراع الفريقين مع ميلان ولاتسيو وأتالانتا على المقعدين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا القادم.