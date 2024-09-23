بعد تهديدها بالقتل واستقالتها .. "شريرة" روما في طريقها للدوري السعودي

أثارت عاصفة في العاصمة الإيطالية ثم رحلت!

أثارت لينا سولوكو عاصفة في العاصمة الإيطالية روما خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن تُعيد الهدوء بتقديم استقالتها من منصب الرئيس التنفيذي للنادي الإيطالي.

سولوكو كانت قد اتهمت من الجمهور بالتسبب في إقالة دانييلي دي روسي من منصبه عقب خلافات واضحة وعميقة معه، وقد بدأت رابطة مشجعي روما سلسلة من الخطوات احتجاجًا على القرار.

البداية كانت بإعلان مقاطعة النصف ساعة الأولى من مباراة الفريق أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي، والتي أقيمت أمس الأحد وانتهت لصالح الجالوروسي 3-0، وبعدها تطور الأمر إلى وضع لافتة في تريجوريا، مقر تدريب النادي، تصف السيدة اليونانية بالشريرة.

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الأمر لم يتوقف هنا بل وصل إلى نقطة خطيرة تمثلت بإرسال المشجعين رسائل تهديد بالقتل إلى سولوكو وهو ما دفعها في نهاية المطاف إلى تقديم استقالتها والرحيل عن النادي وربما المدينة بالكامل.

الصحفي المطلع على أخبار الانتقالات، نيكولو شيرا، أوضح عبر منصة إكس أن مستقبل سولوكو قد يكون في السعودية، مفيدًا أن أحد الأندية السعودية طلب بالفعل التعاقد معها، مشيرًا إلى أنها تتمتع بعلاقة جيدة مع السعوديين وهو ما يزيد من فرص تواجدها هناك.

يُشار إلى أن سولوكو تولت منصبها في روما خلال إبريل 2023، وقد عملت مع أولمبياكوس اليوناني من 2018 حتى 2022، وسبق أن ارتبطت بالعمل في السعودية بالفعل.