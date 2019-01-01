أتلتيكو مدريد ينضم للسباق على ضم تريبير

نادي العاصمة الإسبانية آخر المهتمين بضم ظهير توتنهام هوتسبر كيران تريبير

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن نادي أتلتيكو مدريد قد انضم لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات مدافع توتنهام هوتسبر كيران تريبير في فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الدولي الإنجليزي قد يكون خارج حسابات مدرب السبيرز ماوريسيو بوتشيتنيو في الموسم المقبل، والذي يسعى لإحداث تغيير جذري في خط الدفاع في فترة الانتقالات الصيفية.

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وارتبط اسم اللاعب الدولي الإنجليزي بالانتقال إلى نابولي ومانشستر يونايتد وإيفرتون، وذلك قبل أن ينضم أتلتيكو مدريد للقائمة التي ترغب في التعاقد مع تريبير.

ويرتبط تريبير مع توتنهام بعقد يمتد لثلاث سنوات إضافية، ولكنه لم يحظَ بالثقة الكاملة من مدربه في الفريق هذا الموسم.

وشارك صاحب الـ 28 عامًا مع السبيرز في 32 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن.

يذكر أن تريبير كان قد شارك مع منتخب الأسود الثلاثة في تحقيق المركز الرابع في مونديال روسيا 2018، في أفضل إنجاز لبلاد مهد كرة القدم منذ مونديال إيطاليا 1990.