بعد أول ظهور مع روما أمام أتلتيك بيلباو .. إيفان يوريتش يرفض تغيير انطباعه عن سعود عبدالحميد ويوجه نصيحة له

ما هو رأي مدرب روما في مشاركة سعود عبدالحميد الأولى مع الفريق؟

خرج إيفان يوريتش؛ المدير الفني لروما الإيطالي، بالانطباع الأول عن السعودي سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الذئاب، بعد أول مشاركة رسمية مع فريقه الجديد، الذي انضم له خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

أمس الخميس، شهد الظهور الأول لسعود بقميص روما في مباراة رسمية، حيث مواجهة أتلتيك بيلباو الإسباني، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل (1-1). (طالع ملامح مما قدمه)

وبدأ عبدالحميد اللقاء جالسًا على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به يوريتش في الدقيقة 71، فماذا قال مدربه عنه؟

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يوريتش قال عن مشاركة النجم السعودي: "عليه أن يعتاد على الأجواء، هو لديه القدرة على التأقلم مع الأجواء الأوروبية، لكنه في حاجة لبعض الوقت".

وأضاف: "روما لديه الكثير من اللاعبين الشباب المثيرين للاهتمام كنيكولا بالدانزي ونيكولو بيسيلي، فكلاهما تركا انطباعًا جيدًا بعد المباراة، وطبقوا التعليمات بطريقة مذهلة".

حديث يوريتش عن سعود وحاجته للتأقلم هو نفسه الذي يردده كلما سُئل عن اللاعب، ويبدو أنه تيقن أكثر بحاجته لمزيد من الوقت بعدما منحه فرصة المشاركة في آخر ثلث ساعة من المواجهة الأوروبية.

يذكر أن سعود رحل عن الهلال السعودي رغم رفض مسؤوليه تلك الخطوة في البداية، لكن إصرار اللاعب حسم الصفقة لصالح روما قبل دخوله الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير المقبل.