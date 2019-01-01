رومانيولي: أنا سعيد في ميلان، لدي عديد الأسباب لأبقى هنا

اللاعب يتحدث عن التأهل لدوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد أليسيو رومانيولي سعادته بالتواجد في صفوف ميلان، موضحًا أنه لا سبب يدعوه للرحيل عن الفريق.

وارتبط قائد الروسونيري بالانتقال لليوفنتوس وأندية البريميرليج مؤخرًا، خاصة في حال عدم تأهل ميلان لدوري أبطال أوروبا وهو قريب من هذا، إذ أصبح بحاجة للفوز على سبال وعدم انتصار الإنتر أو أتالانتا في الجولة الأخيرة من السيري آ.

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وقال رومانيولي عن موقفه من كل ما يُثار حول رحيله "أنا سعيد في ميلان، وسأبقى في النادي طالما بقيت سعيدًا، بعدها سنرى ما سيحدث. النادي عليه أن يرد على تلك الإشاعات، وليس أنا. أنا سعيد في ميلان وأنا القائد ولدي أسباب عديدة تدعوني للبقاء".

"عدم تأهلنا لدوري الأبطال يعني أننا سنكون أمام موسم جديد نطمح به لتحقيق تلك المهمة، مثلما كان الوضع في الموسم الحالي. عمومًا، مازال هناك جولة ووارد حدوث أي شيء. نحن نؤمن بفرصنا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز على سبال يوم الأحد ومن ثم ننتظر النتائج الأخرى. ندرك أن الأمر لم يعد يعتمد علينا، لكن علينا أن نحاول".

"فقدان فرصة التأهل لدوري الأبطال لن يكون فشلًا، لكنه سيُمثل خيبة أمل كبيرة جدًا. لقد أهدرنا نقاطًا في مباريات قليلة بسبب نهجنا الخاطئ خلالها، والآن علينا أن نقطع الأمتار الأخيرة من السباق".

أخيرًا قال صاحب الـ23 عامًا حول مدربه جينارو جاتوزو "لقد مر بعام صعب، لكنه حقًا شخص صادق. لقد حسننا جميعًا عن الموسم الماضي، نقلنا من موقف صعب للتحليق عاليًا. لقد جعلنا نعمل بجد هذا العام وقام بعمل جيد للسيطرة على غرفة الملابس".

يُذكر أن ميلان يحتل المركز الخامس حاليًا برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتالانتا والإنتر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.