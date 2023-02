رومانو يتصل بهالاند على الهواء ونجم سيتي يرد برسالة خاصة!

رسالة لم يتوقعها الصحفي الإيطالي المعروف

يعتبر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أحد أهم الشخصيات عندما يتعلق الأمر بالانتقالات، لذلك تربطه علاقات وثيقة بالأندية والنجوم.

ويبدو أن إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، يعد من هؤلاء الذين يعرفون رومانو جيدًا ويدركون تأثيره في كل فترة انتقالات سواء صيفية أو شتوية.

روماو تواجد مع الإعلامي أليساندرو كاتيلان عبر قناة "Rai2" وقام بالاتصال بهالاند على الهواء ليطلب منه توجيه أي رسالة.

وجاء رد هالاند عليه في مقطع فيديو قائلًا:"أهلا فابريتسيو وأليساندرو، لدي رسالة سريعة لكما وهي "Here we go".

وتعتبر مقولة "Here we go" أو "ها نحن" باللغة العربية، بمثابة الماركة المسجلة الخاصة برومانو، حيث يستخدمها الإيطالي للتأكيد على أي صفقة تمت بشكل نهائي.