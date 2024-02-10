"رومانسي وحنون" .. عارضة مثيرة للجدل تدافع عن خيانة ووكر لزوجته!

نجم سيتي في أزمة كبرى خارج الملعب

أثارت باولا ساولينو، عارضة أزياء وممثلة إباحية، الجدل بخصوص كايل ووكر عقب فضيحته الأسرية الأخيرة وخيانته لزوجته.

وقررت زوجة اللاعب تركه بعد الكشف عن خيانته لها مع فتاة أخرى ، وإنجابه طفلين من تلك الفتاة. اقرأ هنا.

ووجد ووكر حليفاً في صورة ساولينو التي تحدثت عنه وتجربته مع "ديلي ستار": "لا أشعر بالمفاجأة مما فعل، الخيانة أمر طبيعي، أتعاطف معه لأن 98% من اللاعبين يفعلون مثله".

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وأكملت: "أعجبني طريقة اعتذاره ولن يكون الأول ولا الأخير، لقد كان مع شريكته منذ الطفولة وهذا نادر، أعتقد أنه شخص حنون ورومانسي، كان يملك فرصة الحصول على فتاة جديدة كل يوم واختار البقاء مع زوجته، هذا أمر رومانسي".

وأضافت الإيطالية: "ولكن لا يمكن الوثوق بلاعبي الكرة، دخلت في علاقات مع ثلاثة لاعبين من البريميرليج ثم اكتشفت أنهم متزوجون أو في علاقة".